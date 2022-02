Como viralizar a dança nacional com 16 histórias

Sekoia - Artes Performativas lança Set-up, formato de podcasts com protagonistas da dança contemporânea.

Dezasseis coreógrafos nacionais compõem a partir da meia-noite desta sexta-feira o corpo da primeira temporada de Set-up, um conjunto de podcasts sobre dança contemporânea portuguesa criado pela associação Sekoia - Artes Performativas. O apoio ao projeto, no valor de 38 mil euros, foi conseguido através do programa Garantir Cultura.

Como explica ao JN Gustavo Monteiro, da Sekoia, o projeto pretende "fazer chegar a dança ao maior número de públicos, viralizar a dança contemporânea criando um arquivo pessoal e profissional". A moderadora das conversas é a agente cultural Ana Rocha e nessa tentativa de democratização não quiseram ter "temáticas demasiado fechadas, só para pessoas que consomem ou fazem dança. É algo mais como uma conversa de café sobre as histórias dos protagonistas".

Na primeira temporada, com uma seleção "dificílima", os critérios foram "territoriais, de género e etários. Sabendo que 16 pessoas não representam a dança toda". Os escolhidos para a primeira temporada são Carlota Lagido, Catarina Miranda, Filipa Francisco, Joana Castro, João dos Santos Martins, Joana von Mayer Trindade e Hugo Cristóvão, José Laginha, Madalena Victorino, Francisco Camacho, Olga Roriz, Odete Ferreira, Rui Horta, Sofia Dias & Vítor Roriz, Vânia Rovisco e Vera Mantero. Ao qual se soma o episódio piloto, com Joclécio Azevedo, que sairá apenas em formato áudio.

Doos contactos efetuados apenas dois não responderam ao convite mas, como explica Gustavo Monteiro, terá sido por "razões de calendário". Todos os episódios estão dotados de linguagem gestual e serão também legendados em inglês.

Para consumar o formato contrataram uma equipa de profissionais do audiovisual que trabalham em televisão. Frank Moreira, Henrique Rocha, Luisa Mota, Alexandre Mesquita, Daniel Costa, Diogo Costa e Lucas Neves construíram cada um dos episódios, que têm entre 50 a 60 minutos. Para o Set-up foi criado um cenário e um design de raiz, na sede da associação, no Porto, onde decorreram as filmagens.

A equipa optou por libertar todos os conteúdos produzidos de uma só vez, considerando isso mais impactante do que divulgá-los com alguma periodicidade. Apesar de não existir uma meta de público estabelecida, se daqui a um ano conseguirem totalizar "um milhão de visualizações com a primeira temporada seria ótimo". Para ajudar a alcançar esse número há várias revistas internacionais da especialidade que contêm o código QR que leva diretamente ao programa. O Set-up pode ser visto a partir das 0 horas de dia 18, no YouTube, Spotify, Vimeo e Apple Podcasts.