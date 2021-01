Decretado Dia de Luto Nacional pela morte de Carlos do Carmo

JN/Agências Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo decretou um Dia de Luto Nacional pela morte do cantor Carlos do Carmo.

"É com extrema consternação e profundo pesar que o Governo tomou conhecimento do falecimento de Carlos do Carmo e decidiu decretar um Dia de Luto Nacional a concretizar-se na próxima segunda-feira, 4 de janeiro de 2021", refere uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

O Governo propôs ainda ao Presidente da República a atribuição da Ordem da Liberdade, a título póstumo, "pelo determinante papel que Carlos do Carmo teve na renovação do fado, atribuição que, de resto, já estava prevista".

Na mesma nota, em que apresenta "sentidas condolências à família e amigos" do fadista, o executivo anuncia ainda que, na próxima terça-feira, no espetáculo de abertura da Presidência Portuguesa da União Europeia, o Governo prestará uma homenagem nacional a Carlos do Carmo.