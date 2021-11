Diogo Piçarra protagoniza dueto com Pedro Abrunhosa

Ruben Roma Hoje às 15:16 Facebook

A digressão "Vem Cantar Comigo Season" arranca esta segunda-feira no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

A digressõ começa esta segunda-feira e os três primeiros concertos já estão esgotados. Todos terão a particularidade de ter um convidado diferente, proporcionando duetos que vão deleitar o público.

Os nomes dos artistas que vão acompanhar Diogo Piçarra no Porto já são conhecidos: Pedro Abrunhosa na segunda-feira, Marisa Liz na terça-feira e Fernando Daniel no dia 10 de novembro. Em Lisboa, o compositor vai dividir palco com os Calema no dia 8 de dezembro, Aurea no dia 9 e no dia 10 de dezembro com Bispo.

Piçarra explica as escolhas: "Primeiro, porque, com excepção do Bispo, não tenho nenhuma música com eles. Depois, porque somos amigos. Finalmente, porque existe o desejo de poder vir a cantar ou realizar músicas com eles".

O artista vai apresentar-se a solo, com guitarras, teclados, microfones e pedaleiras, explorando novas formas ao vivo. A cenografia vai surpreender. "Quis transformar o meu concerto numa coisa minimal, eltrónica mínima com algo de acústico", diz.

Diogo Piçarra diz que não pretende parar na primeira season. "A própria Season indica que é a primeira temporada e espero que haja muitas mais." O objetivo "é levar sempre alguém a cantar comigo e fazé-lo com várias pessoas".

Dez anos de carreira

Diogo Miguel Ramires Piçarra, natural de Faro, nasceu no dia 19 de outubro de 1990 juntamente com o irmão gémeo André Piçarra. Em 2009 e 2010 não triunfou nos concursos televisivos "Ídolos" e "Operação Triunfo", mas ganhou fama através de versões acústicas de temas conhecidos, que vai disponibilizando no Youtube.

Em 2012, na 5ª edição do "Ídolos", sagra-se vencedor e arrecada um automóvel, uma bolsa de estudo na London Music School e grava um álbum para a editora Universal.

A sua estreia concretiza-se, assim, com "Espelho", um trabalho muito aclamado pelo público. Em 2018 é distinguido com o prémio José da Ponte.

Nos seus "quase 10 anos de carreira profissional", o cantor estabeleceu laços de amizade com artistas como Karetus, Jimmy P, Ana Bacalhau, Agir, Carolina Deslandes e Lhast. Com todos partilhou vários temas.

Além de intérprete, Diogo Piçarra é autor, produtor e compositor. Já compôs para artistas internacionais, como: António José, Miriam Rodriguez, Pol Granch, Sabela, Vitão, Anitta e Jão.

"Um dia, estive num estúdio em São Paulo. Fiz uma música, que ficou guardada. Passado meio ano, recebo a notícia que a Anitta esteve naquele mesmo estúdio, gostou da maquete e quis cantá-la", conta. Era a letra de "Complicado" de Anitta e Vitão.

Diogo Piçarra tem 371 894 mil ouvintes no Spotify e 396 mil subscritores no Youtube, o que o torna um dos cantores portugueses mais ouvidos na atualidade. Mas não se importa com essas marcas: "Não me deito por baixo dessa sombra de ser o artista mais ouvido ou algo assim. Prefiro mostrar qualidade e trabalho".

O músico gostaria muito de se internacionalizar. "Não tenho o desejo de cantar, mas sim de escrever Para Ed Sheeran ou Justin Bieber", desvenda.