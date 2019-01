Mais português, por favor, e menos estrangeirismos!

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Temos uma das línguas mais ricas do Mundo. Uma das línguas mais faladas do Mundo. Uma das línguas mais bonitas do Mundo!

Então por que motivo utilizamos tantos estrangeirismos, quando temos alternativas em português?

Vamos ver algumas soluções para os evitarmos:

App: aplicação móvel;

Blog: blogue;

Bold: negrito;

Click: clique;

Like: gosto;

Login: iniciar sessão;

Password: palavra-passe;

Press release: nota de Imprensa;

Username: nome de utilizador.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com