Dua Lipa atua em Braga e em Lisboa em junho de 2022

A cantora Dua Lipa vai atuar em Braga, no dia 5 de junho de 2022, e em Lisboa, no dia seguinte, no âmbito da digressão "Future Nostalgia", anunciou hoje a promotora.

A artista que se estreou em Portugal com um concerto no festival Sudoeste, em 2017, regressa no próximo ano para duas atuações na Altice Forum Braga e na Altice Arena.

Como recorda a promotora Everything is New, em comunicado, a britânica Dua Lipa lançou o seu álbum de estreia, "Dua Lipa", em 2017, tendo-se tornado, um ano depois, na primeira artista feminina a receber cinco nomeações nos Brit Awards, tendo acabado a conquistar as categorias "Melhor Revelação Britânica" e "Artista Solo Feminina Britânica".

Dua Lipa venceu ainda o Grammy de "Artista Revelação" e "Melhor Gravação de Dança" com a música "Electricity", em colaboração com o duo inglês Silk City, em 2019.

O álbum que dá nome à digressão que arranca em abril, no Reino Unido, foi lançado em 2020 e nomeado para seis prémios Grammy, entre os quais "Álbum do Ano", "Gravação do Ano" e "Música do Ano".

Os bilhetes para os concertos em Braga e Lisboa vão estar disponíveis para venda a partir de sexta-feira.