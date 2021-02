JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Banda que ajudou a definir o som da música eletrónica nas últimas décadas anunciou o fim da carreira.

A dupla francesa divulgou um vídeo intitulado "Epilogue" na página oficial, ao qual acrescentaram a data de início e de fim. À publicação online "Pitchfork" inicialmente, e a múltiplos meios desde então, a agente da banda confirmou a separação do duo, sem adiantar mais razões.

Os Daft Punk surgiram no começo dos anos 1990 pela mão de dois amigos que se conheceram na escola em Paris: Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, de ascendência portuguesa.

Lançaram o álbum de estreia, "Homework", em 1997, do qual saíram os primeiros êxitos do grupo: "Around the world" e "Da funk", que moldaram a mistura de house e pop na música eletrónica.

Os Daft Punk sempre foram discretos em relação à identidade de cada um dos músicos. Em público apareceram quase sempre de máscara no rosto, em particular com capacetes e guarda-roupa futurista, que marcaram a identidade visual do grupo.

Em quase 30anos de existência, o mais bem sucedido e influente grupo francês de música eletrónica lançou ainda três outros álbuns: "Discovery" (2001), "Human after all" (2005) e "Random access memory" (2013), além da banda sonora do filme "Tron: Legacy" (2010).

O estatuto de estrelas internacionais, com vendas de milhões de exemplares, foi amparado por temas como "One more time" e "Get lucky", com a participação do guitarrista Nile Rodgers e Pharrell Williams.

PUB

Atuaram em Portugal em agosto de 2006 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar.