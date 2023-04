Ed Sheeran tocou guitarra para se defender em julgamento de plágio

JN / AFP Hoje às 07:43 Facebook

O músico britânico Ed Sheeran cantou e tocou guitarra no banco das testemunhas na quinta-feira, dando aos jurados um concerto gratuito durante um julgamento por violação de direitos autorais em Nova Iorque.

Ed Sheeran tocou a progressão básica de quatro acordes da música vencedora de um Grammy, "Thinking Out Loud", negando que seja uma cópia do clássico soul de Marvin Gaye de 1973, "Let's Get It On", de acordo com o jornal norte-americano "The New York Times". O músico inglês também cantou o que disse ser a letra original da música.

O processo contra Sheeran foi aberto pelos herdeiros do co-escritor de Gaye, Ed Townsend, que alegam que as progressões harmónicas e os elementos rítmicos da música de 2014 foram retirados do clássico que ficou famoso por Gaye sem permissão. Os herdeiros querem uma parte dos lucros da música de Sheeran.

Um musicólogo que serviu como testemunha aos herdeiros de Townsend disse que as canções de Sheeran e Gaye usam uma progressão de quatro acordes quase idêntica, levando Sheeran a pegar na sua guitarra, disse o New York Times. Sheeran tocou tanto o segundo acorde maior, que disse ter tocado em todas as apresentações públicas, como o segundo acorde menor usado em "Let's Get It On". Segundo o artista, o acordou funcionou bem para Gaye, mas não para a sua música.

Ed Sheeran escreveu música com Amy Wadge

Ed Sheeran disse que escreve a maioria das suas canções em um dia e observou que co-escreveu "Thinking Out Loud" com a cantora e compositora Amy Wadge. Os dois artistas escreveram "Thinking Out Loud" na casa de Sheeran em fevereiro de 2014. "Sentámo-nos guitarra com guitarra", disse Sheeran, de acordo com a "ABC News". "Nós escrevemos bastante juntos."

Tanto Wadge quanto Sheeran tinham sofrido perdas recentes. O avô do cantor tinha acabado de morrer e a avó lutava contra o cancro, a mesma doença que atormentava familiares de Wadge. Os artistas queriam homenageá-los com a canção.

Sheeran disse que estava a sair do chuveiro quando ouviu Wadge a dedilhar alguns acordes noutra parte da casa.

"Lembro-me de pensar: 'Temos que fazer algo com isso'", disse, ao tribunal.

O júri deve decidir se a música de Sheeran e o clássico de Gaye são substancialmente semelhantes e se os seus elementos comuns são protegidos pela lei de direitos autorais. O julgamento recomeça na segunda-feira.