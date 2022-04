Ed Sheeran vence em tribunal caso de alegado plágio de "Shape of You"

Inês da Silva Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal de Londres decidiu que Ed Sheeran não copiou a música de Sami Switch, lançada em 2015, que teria semelhanças muito próximas com um dos seus êxitos mundiais, "Shape of You".

O músico britânico Ed Sheeran não cometeu plágio com "Shape of You", em 2017, uma das músicas mais famosas e ouvidas dos últimos anos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal de Londres, num julgamento, no qual os artistas Sami Chokri, conhecido como Sami Switch, e o produtor Ross O'Donoghue acusaram Sheeran de copiar um dos elementos mais cativantes e sussurrados de "Shape of You", de uma música que fizeram em 2015, "Oh Why".

"Embora existam algumas semelhanças entre o 'Oh why' (da música de Chokri) e o 'Oh I' (de Shape of You), também há diferenças significativas", afirma o juiz Antony Zacaroli na sua decisão, que encerrou uma batalha judicial de quatro anos e um julgamento de 11 dias. Ed Sheeran disse, num vídeo que publicou no Twitter, que lhe parece que, atualmente, este género de acusações é cada vez mais comum e há uma ideia de que lançar uma acusação, mesmo sem fundamento, compensa o transtorno de um julgamento.

Ed"s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor - Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

"Shape of You" tornou-se a faixa de maior sucesso digital de 2017, ganhando mais de 5,6 mil milhões de visualizações no YouTube. Continua a ser a música mais ouvida até agora, na história do Spotify, com mais de tr~es mil milhões de reproduções. Sheeran juntou-se ao músico Johnny McDaid e ao produtor Steven McCutcheon para criar o êxito. Em 2018, os três iniciaram um processo judicial - apoiado pela produtora Sony/ATV Music Publishing, entre outras empresas - contra Chokri e O'Donoghue para tentar obter uma declaração oficial, defendendo que não houve violação de direitos de autor. Dois meses depois, os dois artistas contra-atacaram com um processo justamente por supostas violações de direitos de autor, em que exigiam receber parte dos lucros da música e uma indemnização.

Durante o julgamento, o advogado de Chokri e O'Donoghue, Andrew Sutcliffe, afirmou que Ed Sheeran se dedica a modificar melodias e letras de outros artistas e depois as trata como novas criações. O músico garantiu, na audiência de abertura do julgamento, que sempre tentou ser completamente justo ao atribuir créditos a qualquer pessoa que tenha contribuído para qualquer uma das suas músicas. "Costumo referir-me a outras obras quando componho, como fazem outros autores. E se houver tal referência, notifico sempre a minha equipa para que obtenham a atribuição ou licença correspondente", garantiu Sheeran.

Ouça as duas músicas: