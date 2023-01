Editores e autores portugueses tentam mostrar-se em Angoulême

F. Cleto e Pina Hoje às 19:24 Facebook

Festival francês de BD é o mais mediático da Europa e concentra atenções durante quatro dias. Retrospetiva dedicada à canadiana Julie Doucet em destaque.

Como todos os anos desde há meio século, com exceção dos anos da pandemia, o último fim de semana de janeiro acolhe mais uma edição do Festival de BD de Angoulême, o mais mediático e representativo do velho continente.

Durante quatro dias, a pequena cidade do sudoeste de França é invadida por dezenas de milhares de fãs dos quadradinhos que na sua peregrinação anual duplicam a população local em busca de livros, autógrafos e autores ou simplesmente para participarem da grande festa da BD, mesmo que, progressivamente o festival se tenha afastado das propostas mais comerciais e das preferências do grande público.

Isso reflete-se nas listagens de nomeados para os vários prémios e nas exposições propostas. Este ano, o maior destaque vai para a retrospetiva dedicada à canadiana Julie Doucet, distinguida em 2022 com o Grande Prémio da cidade pelo conjunto da sua obra, uma autora subversiva e provocadora, que fez o seu percurso nos fanzines e em publicações underground, questionando a identidade feminina em obras autobiográficas, com um toque surreal.

Os mundos fantásticos de Philippe Druillet e as histórias realistas da costa-marfinense Marguerit Abouet, marcam um absoluto contraste temático em mais duas mostras da edição deste ano, que também propõe uma exposição imersiva sobre a cor, evocando uma das exposições do primeiro festival, em 1974, "A estética do preto e branco na BD".

Três exposições dedicadas à mangá

Atento ao crescimento exponencial do mangá, um segmento de mercado que triplicou entre 2019 e 2021 e é já o mais importante em França, Angoulême preparou três exposições subordinadas a esta popular temática oriental: as monográficas consagradas a Rioichi Ikegami, o veterano criador de "Crying Freeman"; a Junji Ito, mestre do mangá de horror; e uma terceira sobre a série "Ataque dos Titãs".

Para além das exposições oficiais, conferências, apresentações e sessões de autógrafos e dos enormes pavilhões insufláveis onde funciona a Feira do Livro, ao virar de cada esquina, em lojas, restaurantes e até na catedral, é possível descobrir outras mostras e apreciar belos originais.

Portugueses e o reencontro de velhos amigos

Mas o festival continua a ser um local de encontro de editores para compra e venda de direitos. É verdade que com as novas tecnologias, "a maior parte dos negócios já estão fechados", revelou ao Jornal de Notícias João Miguel Lameiras, um dos sócios da cooperativa editorial A Seita, que mesmo assim leva marcadas "4 ou 5 reuniões, para negociar títulos para 2024, pois o programa de 2023 já está carregadíssimo". Com muitos autores portugueses no catálogo, a intenção "é mostrar a produção nacional, mas não está nada apalavrado", conclui.

Joana Afonso, atualmente a desenhar uma versão de "O Auto da Barca do Inferno", a publicar este ano, confessa que devido ao muito trabalho que tem tido, vai "numa de turista", mas "com trabalhos na mala para mostrar, se se proporcionar".

O mesmo propósito leva também a Angoulême Filipe Abranches, autor e editor da antologia "UMBRA", integrado "numa comitiva informal de portugueses encabeçada pelo Paulo Monteiro [diretor do Festival de Beja]". Recorda Angoulême como "um espaço de reencontro de velhos amigos da BD", onde pretende ter "reuniões informais", uma vez que a "UMBRA" tem que se mostrar, procurar a sua internacionalização e angariar novos autores estrangeiros". Revela ainda ter a sua "novela gráfica "Jungle!!!" à venda no stand da Breakdown Press" e que dará autógrafos "na edição polaca - "Selwa!!!" - no stand da Timof Comics, o editor que mais tem editado BD portuguesa no mundo".

Os desafios de editar hoje BD

Finalmente, Ricardo Magalhães, da Ala dos Livros, pensa que, "apesar das novas tecnologias, é importante visitar anualmente um ou dois certames internacionais ligados ao livro". Por isso, "a ida a Angoulême vai ser uma oportunidade para falar com colegas internacionais e aferir o que pensam dos desafios que se colocam à edição, nomeadamente com o aumento generalizados dos custos".

Revela que recebeu "nas últimas semanas diversos pedidos de reunião de novos contactos editoriais" e que leva "as obras dos autores nacionais que publicamos para divulgar e tentar que sejam publicados noutras línguas". E termina com uma mágoa: "enquanto em Portugal são os editores e/ou os autores a mostrar os seus trabalhos, há países cujos autores são representados em Angoulême por instituições oficiais que têm mecanismos de apoio e divulgação à edição no estrangeiro".