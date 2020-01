Tiago Rodrigues Hoje às 10:21 Facebook

O rapper norte-americano Eminem lançou esta sexta-feira, de surpresa, um novo álbum, intitulado "Music to be murdered by" ("Música para ser assassinado", em português), à semelhança do que aconteceu com o disco anterior, "Kamikaze", em 2018.

O artista Marshall Mathers, de 47 anos, anunciou a nova obra através das redes sociais, com algumas imagens e vídeos de promoção. O álbum completo já está disponível nas principais plataformas digitais de música.

Numa das imagens aparece o realizador de cinema Alfred Hitchcock, a quem Eminem presta homenagem: "Inspirado no mestre, tio Alfred". Essa mensagem revela um pouco do estilo de música apresentado pelo rapper neste novo álbum, num misto de suspense e "terror", sobretudo para os rivais do mundo do Hip Hop, a quem são dedicadas algumas das letras. O artista revela também um tom mais introspetivo em canções como "Darkness", um dos singles do novo disco.

"Music to be murdered by" tem 20 músicas, com um total de uma hora e cinco minutos, e conta com participações especiais de artistas como Young M.A, Royce da 5'9", White Gold, Ed Sheeran, Juice WRLD, Skylar Grey, Black Thought, Q-Tip, Denaun, Anderson .Paak, Don Toliver, KXNG Crooked e Joell Ortiz.

Em 31 de agosto de 2018, Eminem lançou também um álbum surpresa, "Kamikaze", em resposta às críticas feitas ao disco anterior, "Revival" (2017).