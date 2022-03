"Época de cura". Mulher de Will Smith quebra silêncio sobre os Oscars

JN Hoje às 10:08 Facebook

Jada Pinkett Smith não comentou diretamente o momento dos Oscars 2022 em que o marido, Will Smith, deu uma bofetada em Chris Rock.

No Instagram, a atriz publicou uma imagem em que se lê: "Esta é uma época de cura e estou aqui para isso".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

O incidente aconteceu durante a cerimónia dos Oscars quando o humorista Chris Rock, que ia apresentar o Oscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção, comparando a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott. Will Smith levantou-se, subiu a palco deu uma bofetada em Chris Rock.

Pouco depois, Will Smith regressou a palco para receber o Oscar de Melhor Ator, e durante o discurso, pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou justificar o seu comportamento.

No final da cerimónia, a Academia de Cinema dos Estados Unidos ​​​​​​​escreveu, no Twitter, que condenava atos de violência e, na segunda-feira, condenou oficialmente a agressão e revelou que irá analisar o caso e tirar daí as consequências.

Por sua vez, Will Smith pediu publicamente desculpas ao humorista Chris Rock, admitindo que passou dos limites e que o seu comportamento foi "inaceitável e indesculpável".