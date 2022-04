Espadas e dragões em pintura a óleo

F. Cleto e Pina Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta italiano Federico Fellini era apreciador desta série dos anos 80, assinada por Vicente Segrelles

Criado em meados da década de 1980, "O Mercenário" é uma série de contornos fantásticos, que combina elementos de feitiçaria e alquimia, alguns anacronismos, cenários imponentes e dragões voadores, para criar aventuras empolgantes de recorte clássico.

Depois da publicação do álbum inicial, "O Fogo Sagrado", o seu autor, Vicente Segrelles, ponderou não avançar, mas os comentários entusiásticos que então recebeu, entre os quais os do cineasta italiano Federico Fellini, levaram-no a prosseguir, conforme confidencia no caderno extra do volume 2.

Nestas páginas, ausentes das edições que a Meribérica/Líber replicou na altura da publicação original, o autor vai explicando como aprimorou a sua técnica. Revela as fontes das histórias e alguns dos segredos por trás dos álbuns. E mostra outros trabalhos da sua autoria (capas de livros, publicidade, quadros), o que faz deles uma mais valia da reedição em curso pela Ala dos Livros que, para além da lombada em tecido, beneficia igualmente das melhores condições de reprodução existentes hoje.

Este último aspeto é especialmente importante, dada a técnica de pintura a óleo utilizada pelo autor nesta banda desenhada. Cada vinheta é transformada num pequeno quadro de estética apurada que apetece apreciar demoradamente. E se é indiscutível que desta forma é introduzido na narrativa algum imobilismo que lhe retira algum do dinamismo que ela justificava, em termos estéticos é uma clara mais-valia que, então como hoje, faz toda a diferença.

Tomada a decisão de continuar as aventuras do Mercenário, o segundo álbum, "A Fórmula", funciona como um novo início da série, com o protagonista a enfrentar a sua primeira missão para, depois, em "As Provas", ser levado ao limite para poder ingressar na Ordem da Cratera.

Se os argumentos podem soar algo simplistas e lineares, Segrelles consegue introduzir neles volte-faces e surpresas que, por entre armadilhas e combates épicos, a par das paisagens inóspitas e misteriosas, dos lugares fantásticos, das criaturas de pesadelo e das belas mulheres, tornam estas histórias mais estimulantes e desafiadoras.