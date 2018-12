Marcellus Hall nos 10 anos da Mundo Fantasma

F. Cleto e Pina Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A galeria portuense Mundo Fantasma assinala este fim-de-semana 10 anos de existência, com a exposição "Virtual Reality", e a presença do autor que há uma década esteve na sua inauguração: Marcellus Hall.

Nascido em Minneapolis, no Minnesota, Estados Unidos, em data indeterminada, pois os seus registos de nascimento perderam-se numa inundação, Hall vive em Nova Iorque, onde recebeu uma bolsa para estudar na Escola de Design de Rhode Island, onde foi um dos melhores alunos.

Na mesma época aprendeu a tocar guitarra e harmónica fundando as bandas Railroad Jerk e, posteriormente, White Hassle, tendo editado quatro álbuns com cada uma, optando depois por uma carreira a solo.

Paralelamente desenvolveu uma carreira na área da ilustração, trabalhando regularmente para publicações como "The Wall Street Journal", "Time" ou "The New Yorker", destacando-se pelo seu traço solto, esguio e pouco pormenorizado, que utiliza para retratar o quotidiano nova-iorquino.

Com diversas obras de banda desenhada publicadas, lançou este ano o seu primeiro romance gráfico, "Kaleidoscope City".

De regresso a Portugal e à galeria Mundo Fantasma, em cuja inauguração esteve presente, vai lançar um fanzine impresso em risografia, intitulado "Virtual Reality", que estará à venda, bem como os originais expostos e alguns giclés (impressões de alta qualidade, numerados e assinados pelo autor) de algumas das suas ilustrações mais significativas.

A galeria Mundo Fantasma está situada no Centro Comercial Brasília, na Rotunda da Boavista, no Porto, agregada à loja com o mesmo nome, especializada em banda desenhada, e ao longo destes 10 anos passaram por ela nomes significativos da banda desenhada e da ilustração nacional e internacional, como Craig Thompson, Gabriel Bá e Fábio Moon, Jorge Coelho, Marco Mendes, Paulo Monteiro, Nuno Saraiva ou Fernando Relvas, muitas vezes com o lançamento de edições, exclusivas ou não.

A exposição "Virtual Reality" será inaugurada este sábado, 8 de Dezembro, às 17 horas, e poderá ser vista até final do ano.