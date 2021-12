Está a nascer uma Torre do Tombo no Norte do país

Catarina Ferreira Hoje às 13:57 Facebook

Coleção editorial da Direção Regional de Cultura do Norte celebra dois anos. Objetivo é preservar o conhecimento e democratizar o acesso à cultura.

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) recebeu um prémio da Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de "Investigação". Em causa está o projeto denominado "Património a Norte", proposta editorial nascida em 2019, com o propósito de dar resposta às funções social, educativa e científica da DRCN enquanto responsável pela preservação, valorização e acesso à cultura portuguesa. Com ela, a DRCN está a criar uma "Torre do Tombo" da cultura da região.

Atualmente, a coleção do projeto já conta com 10 edições. Se no início a ideia era publicar um livro por semestre, agora a periodicidade é já trimestral.