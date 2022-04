Eunice Muñoz: lágrimas e aplausos no último adeus à dama da representação 

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:04 Facebook

O funeral de Eunice Muñoz realizou-se nesta terça-feira à tarde, em Lisboa, com dezenas de pessoas a bater palmas e a não esconder a emoção. Costa e Marcelo estiveram presentes.

Estreou-se em 1941, com apenas 13 anos, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com a peça "Vendaval" e quis o destino que o último adeus a Eunice Muñoz, nesta terça-feira à tarde, na Basílica da Estrela, em Lisboa, se realizasse sob uma forte ventania, que derrubou tripés de câmaras de filmar das televisões e impediu que a urna seguisse o cortejo no habitual tapete vermelho que desce a escadaria do local de culto.

Na zona da Basílica da Estrela, antes do percurso para o cemitério do Alto de São João, eram poucas as dezenas de pessoas a aplaudir a urna coberta pela bandeira nacional, o que motivou a revolta de alguns populares. Muitos notaram mesmo que estava mais imprensa e televisão do que fãs e simpatizantes da artista. "Espero que na zona do cemitério esteja mais gente, porque, para a pessoa que é, isto é uma vergonha", dizia uma mulher, na casa dos 80 anos, sem conseguir segurar as lágrimas.

A emoção estendeu-se, também, ao chefe de Estado e ao primeiro-ministro: depois de ter estado no velório, na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a marcar presença na Basílica da Estrela, desta vez ao lado de António Costa. O presidente da República e o líder do Governo só saíram do local depois de o carro funerário ter seguido em direção ao cemitério do Alto de São João.

Nas cerimónias fúnebres, estiveram, ainda, a antiga primeira-dama Manuela Ramalho Eanes, assim como os atores Maria do Céu Guerra, José Raposo e Rita Blanco, que quiseram despedir-se de Eunice Muñoz. Destaque, finalmente, para a abertura da Basílica da Estrela aos jornalistas e repórteres fotográficos, uma exceção nas cerimónias fúnebres de personalidades famosas.

Eunice Muñoz morreu na passada sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

"Tenho esperança que tenhamos aprendido com ela"

Maria do Céu Guerra não escondeu a emoção depois de despedir-se da amiga Eunice Muñoz. "Vou dizer o que sinto: tenho a impressão de que levará bastantes anos até que uma atriz, uma personalidade, seja tão interessante, rica e pedagógica como a Eunice Muñoz. Espero que toda a gente tenha percebido, finalmente, com que ser é que se estava a lidar ao longo destes anos. Tenho a esperança de que todos tenhamos tido a capacidade de aprender com ela", rematou a atriz que pode ser vista na novela da noite da TVI "Festa é Festa", no papel de "Corcovada".