Évora é Capital Europeia da Cultura 2027

Évora foi escolhida para Capital Europeia da Cultura 2027. Restantes cidades finalistas obtiveram o título de capital portuguesa da Cultura.

A cidade eleita receberá um apoio de 29 milhões de euros, repartidos entre 15 milhões de euros do Governo, mais 10 milhões do programa operacional regional e quatro milhões pelo Turismo de Portugal. A cidade portuguesa escolhida dividirá o título de CEC 2027 com Liepaja, na Letónia.

O ministro da Cultura anunciou também esta quarta-feira a figura da capital portuguesa da Cultura para os três anos anteriores a 2027. Em 2024, 2025 e 2026 Aveiro, Braga e Ponta Delgada receberão este programa para o qual o Governo anunciou um investimento de dois milhões de euros.