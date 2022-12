Excesso regressam aos palcos e já têm concerto marcado

R. S. Hoje às 23:22 Facebook

Os Excesso, popular "boys band" portuguesa do final da década de 1990, estão de volta aos palcos 25 anos depois. O regresso está marcado para maio, na Altice Arena, em Lisboa.

Corria o ano de 1997 quando Gonzo, Carlos, Melão, Duck e João Portugal se juntaram para formar aquela que viria a ser uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas do fim dos anos 90 e do início do novo milénio. O tema "Eu sou aquele", de um álbum com o mesmo nome, editado em 1998 pela Polygram (atual Universal), acabou por prolongar-se no tempo por mais de duas décadas e, mais de duas décadas depois da formação do grupo, vai agora voltar aos palcos.

"19 Maio de 2023! O dia em que a maior banda Portuguesa (e do mundo) volta a pisar os palcos! Será que esses coraçõezinhos ainda aguentam?", anunciou a banda, celebrizada também por temas como "Não sei viver sem ti" ou "Não quebres o meu coração", esta segunda-feira à noite, numa mensagem publicada no Instagram, que deixou os fãs arrebatados e a pedir por mais.



O concerto "Até ao Fim" - nome do último álbum do grupo, lançado em 1999 - está marcado para 19 de maio de 2023, às 21.30 horas, na Altice Arena, em Lisboa. E os bilhetes, com preços a partir dos 25 euros, já estão à venda.

A nova vida dos Excesso, anunciada ainda numa entrevista ao "Jornal da Noite", na SIC, acontece meses depois de Da Weasel e D'ZRT - outros dois icónicos grupos musicais populares dos anos 90 e 2000 - comunicarem um regresso aos concertos.