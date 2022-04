JN Hoje às 10:07 Facebook

Faleceu Madalena Sá e Costa, violoncelista e pedagoga. Tinha 106 anos. A notícia foi confirmada ao Jornal de Notícias por fonte familiar.

Foi discípula de Guilhermina Suggia - e como herdeira do seu legado musical deu no nosso país continuidade às suas lições - e do seu pai Augusto Suggia. Concluiu o curso no Conservatório Nacional em 1940, sob a tutela de Isaura Pavia de Magalhães, após ter completado a formação com Paul Grümmer, Sandor Végh e Pablo Casals, entre muitos outros.

Ganhou os prémios Orpheon Portuense (1939), Emissora Nacional (1943), Morrisson da Fundação Harriet Cohen (1958), Guilhermina Suggia, SNI (1966, ex-aequo). Com a sua irmã Helena Sá e Costa manteve um duo durante 50 anos, tendo atuado um pouco por toda a Europa. Ainda com a sua irmã e com o violinista Henri Mouton formou o "Trio Portugália" a quem o país deve a audição de um grande reportório musical, passando posteriormente a quarteto com a participação do violetista belga François Broos.

Tocou em orquestras sob a direção de maestros como Pedro de Freitas Branco, Frederico de Freitas, Ivo Cruz, Fritz Riegger, Jacques Pernood, Gunther Arglebe, Ferreira Lobo, Pedro Blanch e Silva Pereira e integrou a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional (1966-84), foi instrumentista de câmara da Orquestra Sinfónica do Porto (1970) e da Camerata Musical do Porto que fundou (1979-89).

Possuidora de um curriculum riquíssimo, Madalena Sá e Costa desenvolveu também notável ação pedagógica no Conservatório de Música do Porto e no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga. Em Guimarães, participou em vários recitais e concertos, alguns dos quais realizados na Sociedade Martins Sarmento.