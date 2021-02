Falta acrescentar humanidade à Humanidade

Sérgio Almeida Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Verdadeiros apelo à ação, os ensaios do ativista brasileiro Ailton Krenak sobre o estado de emergência do planeta foram reunidos em "A vida não é útil", o seu primeiro livro a ser publicado em Portugal.

Parafraseando Sophia de Mello Breyner, já todos vimos, ouvimos e lemos - mas não podemos continuar a ignorar: a defesa ambiental deixou de ser uma mera causa para assumir-se como uma necessidade absoluta. De sobrevivência, antes de tudo o resto.

É precisamente essa certeza que sai ainda mais reforçada do breve ensaio "A vida não é útil", de Ailton Krenak.

Valha a verdade que nada do que este pensador brasileiro nos transmite é verdadeiramente novo. Lemo-lo, sob as mais variadas formas, ao longo dos anos e raras vezes lhe atribuindo a atenção que decerto merece.

Com duas importantes nuances, todavia. Nunca esses alertas pareceram tão verosímeis, agora que o mundo enfrenta a maior crise das últimas décadas, em grande parte provocada pela exploração absurda dos recursos e dos seres vivos. E também (ou sobretudo) porque Ailton Krenak não é (mais) um candidato a guru que empunha a bandeira do ambiente enquanto faz em privado exatamente o contrário do que professa em público.

Toda a vida de Ailton tem sido dedicada à defesa da sua tribo indígena, os Krenak, assim designada em homenagem ao nome do líder que a comandou no início do século XX. Mas não só. Por sua iniciativa, as comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazónia organizaram-se, criando a Aliança dos Povos da Floresta.

Não menos importante, é um porta voz não oficial dos que veem os seus direitos subtraídos em nome de uma ganância que parece conhecer cada vez menos limites.

PUB

Nos cinco capítulos que fazem parte do livro, cada qual correspondendo a uma palestra ou intervenção pública, Krenak denuncia os atropelos ferozes à Natureza, cometidos em nome de uma conceção de desenvolvimento, no mínimo, discutível. Fá-lo, porque rejeita com vigor a visão utilitarista do planeta, antes considerando-o um ser vivo que, através do seu âmago (ou seja, os rios, as árvores, as plantas ou o mar), é capaz de rir, chorar, amar e até sangrar.

Por muito centrais que sejam os alertas no que diz e escreve, o essencial a reter no discurso deste filósofo e ativista é o seu apelo à ação. "Cada um de nós - não a economia, não o sistema todo - pode ter uma ação positiva neste caos e trabalhar, digamos assim, para uma auto-harmonização", escreve.