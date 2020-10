Fãs de metal levam a recorde na fábrica de cassetes da Maia

Diogo Ferreira Nunes (DV/JN) Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Edisco é a única do género na Península Ibérica. 80% da produção é exportada para a Europa, EUA ou Brasil.

Nas décadas de 1980 e de 1990, era possível encontrar, em qualquer café, expositores com música popular portuguesa à venda em cassetes. Nel Monteiro chegou a vender um milhão de cópias nessa época. Mas estamos em 2020 e agora são os fãs de metal os principais impulsionadores deste formato.

O entusiasmo dos "metaleiros" tem permitido a recuperação de um hábito que está em contraciclo com a revolução digital: ouvir música em cassete. A Edisco - a única fábrica do género na Península Ibérica - fica dentro da zona residencial de Águas Santas, na Maia, e tem duplicado anualmente a produção na última década. Depois de ter fabricado 150 mil unidades no ano passado, já superou esta marca neste ano e vai registar em 2020 o recorde dos últimos 15 anos.