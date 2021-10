FEST 2021, um festival que dá "Esperança"

Sara Magalhães Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O certame com sede em Espinho decorre até 11 de outubro, com retrospetiva do percurso de Isabel Coixet

A 17.ª edição do FEST - Novos Realizadores | Novo Cinema arrancou ontem e decorre até 11 de outubro em Espinho, com extensões às cidades do Porto (Cinema Trindade) e de Lisboa (Culturgest).

O evento apresenta uma retrospetiva do trabalho da realizadora espanhola Isabel Coixet, que estará presente em Espinho e Lisboa. Coixet destaca-se no movimento pela paridade de género na indústria. O jornal "elDiario.es" descreve o seu trabalho como uma "exploração profunda dos desejos das mulheres, usando personagens que foram oprimidas e que precisavam de se libertar de tudo o que as prendia, a fim de alcançar essa tão desejada liberdade". "Ninguém quer a noite" (2015), "A livraria" (2017) e "A vida secreta das palavras" (2005) são alguns dos filmes a exibir.

O tema central deste ano é "Esperança", permitindo abordar correntes atuais da indústria, como a depressão e a ansiedade de artistas e técnicos, bem como as incertezas do mundo cinematográfico.

A competição internacional do FEST traz realizadores emergentes. A competição Lince de Ouro inclui alguns dos maiores êxitos da mais recente edição Festival de Cannes, como "Lamb" de Valdimar Jóhannsson, "Zero fucks given" de Julie Lecoustre e Emmanuel Marre, e "The civilian" de Teodora Mihai, todos produzidos em 2021.

Na secção Lince de Prata há ficção, documentário, animação e cinema experimental. O FESTinha divide-se por faixas etárias e dá oportunidade aos mais novos para escolherem os vencedores. Já o NEXXT dá a conhecer os talentos académicos. Para o Grande Prémio Nacional estão a concurso 22 curtas-metragens.

Entre 240 filmes, o FEST será ainda palco de antestreia da série "Capitães do açúcar" de Ricardo Leite.

PUB

Na sessão de encerramento será projetada a obra de Chema Garcia Ibarra, "The sacred spirit" (2021).

O Programa de Indústria desta 17.ª edição do FEST conta com Irvine Welsh, o autor de "Trainspotting", que falará da adaptação de obras literárias para o cinema; o argumentista de "Crimes e pecados", Tony Grisoni; a consultora de cinema Dörte Schneider; o diretor de fotografia Tetsuo Nagata; e o engenheiro de som Eddy Joseph.