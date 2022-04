"Fiz o suficiente". Ator Jim Carrey está pronto para se reformar

JN Hoje às 10:08 Facebook

O ator Jim Carrey disse estar pronto para se reformar depois de uma carreira de 40 anos.

Jim Carrey, de 60 anos, fez esta revelação enquanto promovia o próximo filme "Sonic the Hedgehog 2". O ator disse que "provavelmente" ia reformar-se, garantindo que estava a "ser bastante sério".

"Depende, se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada que me diga que será muito importante para as pessoas verem, posso continuar no caminho, mas estou a fazer uma pausa", afirmou. "Gosto realmente da minha vida tranquila, adoro pintar telas e realmente adoro a minha vida espiritual. Sinto que tenho o suficiente. Fiz o suficiente. Sou suficiente".

Embora Jim Carrey não tenha mais projetos de filmes após "Sonic the Hedgehog 2", vai regressar num novo especial da Netflix em homenagem a Bob Saget, com Chris Rock, John Mayer, John Stamos e Jeff Ross. O especial foi filmado na "The Comedy Store", em Los Angeles, em janeiro, e deverá estar disponível na Netflix em junho.

Jim Carrey teve uma das carreiras de comédia mais bem-sucedidas da História, desde os seus espetáculos de stand-up no clube "Toronto Yuk Yuk". Passou pelo "Saturday Night Live" nos anos 80 e apareceu em vários programas noturnos - incluindo "The Tonight Show Starring Johnny Carson". Carrey ficou conhecido na série televisiva "In Living Color", que levou ao sucesso "Ace Ventura: Pet Detective" em 1994. O projeto foi rapidamente seguido por uma série de sucessos, incluindo "The Mask", "Dumb and Dumber", "Batman Forever" e "Liar Liar". No início dos anos 2000, estrelou junto de Jennifer Aniston em "Bruce Almighty" e no clássico natalício "How the Grinch Stole Christmas".