O elenco original de "Friends" bem como os criadores da série estão em negociações para um possível regresso. Várias publicações norte-americanas avançam com uma "reunião especial".

Há 25 anos, mais concretamente a 22 de setembro de 1994, Rachel Green (Jennifer Aniston) entrou de rompante no café Central Perk, vestida de noiva, depois de abandonar o noivo no altar e reencontrou-se com Mónica Geller (Courteney Cox), amiga de liceu.

Sem emprego e rumo de vida, acaba por dividir casa com Monica e, juntamente com Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer), viver histórias que marcaram uma geração durante dez temporadas, tornando-se numa das séries mais amadas e que mais milhões (de pessoas e dólares) move.

E o tão ansiado regresso, aparentemente, nunca esteve tão perto. Segundo o "The Hollywood Reporter" e "Variety", tanto o elenco como os criadores estão em negociações com a HBO Max, futuro serviço de streaming da HBO, para uma temporada ou mesmo um episódio especial. O acordo ainda não está confirmado - a HBO recusou-se a prestar declarações - mas a "Variety" avança que, em cima da mesa, está uma reunião especial para recordar momentos dos dez anos da série.

Recentemente, a HBO adquiriu os direitos da série por 385 milhões de euros e a nova plataforma HBO MAX será lançada em abril de 2020. Os fãs também podem acompanhar as aventuras dos seis amigos na Netflix, mas por pouco tempo, já que vai deixar oficialmente o serviço de streaming no final do ano.

Em outubro, Jennifer Aniston aderiu ao Instagram e partilhou uma fotografia com o elenco da série. A publicação valeu-lhe uma entrada para o livro de recordes - foi a mais rápida a alcançar um milhão de seguidores na rede social - e novas esperanças numa reunião. Esperanças, essas, que agora ganham nova forma e uma "aprovação de Aniston": "Adoraríamos que houvesse alguma coisa, mas não sabemos que coisa é essa, pelo que estamos só a experimentar. Estamos a trabalhar em alguma coisa", disse no programa da Ellen.