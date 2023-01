Grande Prémio de Angoulême em banda desenhada já tem finalistas

F. Cleto e Pina Hoje às 20:28 Facebook

Estão na corrida uma autora americana e dois franceses que colaboram no jornal satírico "Charlie Hebdo". São: Alison Bechdel, Catherine Meurisse e Riad Sattouf. Vencedor é revelado dia 25.

A organização do Festival International de la Bande Dessinée d"Angoulême, em França, já revelou os três candidatos ao seu Grande Prémio, que distingue um autor pelo conjunto da sua obra. Alison Bechdel, Catherine Meurisse e Riad Sattouf foram os escolhidos.

Bechdel, norte-americana de 62 anos, é uma das figuras do feminismo na BD daquele país. Entre as suas obras mais marcantes contam-se "Fun home" (que teve edição portuguesa da Contraponto, em 2012), considerado o livro do ano pela revista "Time", em 2006, e que aborda a relação complicada da autora com o pai. "Are you my mother", é outro dos seus títulos de relevo.

Curiosamente, antes desta nomeação, a editora Relógio de Água já tinha anunciado o lançamento no nosso país da sua obra mais recente, "O segredo da força sobre-humana", para março deste ano.

Quanto a Christine Meurisse, repete a presença no trio finalista, já registada no ano passado. Colaboradora do "Charlie Hebdo", é uma das sobreviventes do ataque terrorista de 2015 contra a redação daquele jornal satírico francês, graças a uma noite mal dormida, como narrou em "La Légèretée", uma obra íntima e catártica. "Humaine, trop humaine", uma colejotânea de histórias curtas com diálogos, citações e encenações burlescas que sondam e abalam as regras e os códigos do pensamento filosófico universal.

Riad Sattouf, de 44 anos e um dos autores mais interessantes da sua geração, é também francês como Meurisse e igualmente colaborador do "Charlie Hebbdo". Dos três, é o mais divulgado em Portugal graças a "O Diário de Esther" (2 volumes, editados pela Gradiva, em 2019), sobre o quotidiano de uma menina de 10 anos, e a "O Árabe do Futuro" (quatro volumes pela Teorema, desde 2015), uma obra autobiográfica sobre a sua infância, dividida entre a mãe francesa e o pai muçulmano e, consequentemente, entre a França e Líbia e a Síria.

Ao Jornal de Notícias, a editora confirmou a edição em Portugal do quinto (e penúltimo) volume da série, "Ser jovem no Médio Oriente (1992-1994)", no segundo semestre deste ano.

Festival começa no dia 26

Estes três nomes foram encontrados através de uma votação online aberta, em que puderam participar todos os autores com obra publicada em França. O mesmo sistema, com a escolha limitada a estes três autores, determinará o vencedor do Grand Prix D"Angoulême 2023, que sucederá à canadiana Julie Doucet e integrará uma lista em que já estão criadores lendários como Franquin, Eisner, Moebius, Mezières, Tardi, Bilal, Pratt, Morris, Boucq, Crumb, Schuiten, Spiegelman, Bill Watterson, Katsuhiro Otomo ou Hermann. O vencedor será divulgado no dia 25 de janeiro.

A edição deste ano do Festival de Bande Desssinée de Angoulême, terá lugar entre 26 a 29 do corrente mês, fazendo parte do programa exposições de Julie Doucet, Philippe Druillet, Ryōichi Ikegami ou Junji It