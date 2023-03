Há novos olhares por lançar sobre a coleção do Museu de Soares dos Reis

Sérgio Almeida Hoje às 13:08 Facebook

Do "Desterrado", de Soares dos Reis, à sala de Aurélia de Souza, as peças mais icónicas vão continuar a ter o protagonismo de sempre, mas, ao percorrer as 27 salas e os 1900 metros da quadrados de exposição, é impossível ao visitante não se confrontar com a ideia de que algo mudou no Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR).

"Apostámos numa relação mais próxima entre as manifestações artísticas. Não há uma sala dedicada em específico à pintura, escultura ou cerâmica. Elas cruzam-se e interligam-se para ajudar a contar as narrativas de uma forma articulada", diz António Ponte, diretor do museu, que, desde a sua entrada em funções, há dois anos, assumiu como prioritária a nova exposição de longa duração do MNSR.

Com abertura projetada para o final do mês, a reconfiguração do espaço foi o resultado de encontros e reuniões com museólogos e instituições sobre as práticas mais adequadas para essa apresentação.