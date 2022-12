Homenagens a Saramago e ao Bicentenário do Brasil marcam FESTin

Patrícia Naves Hoje às 14:49 Facebook

Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa acontece a partir desta sexta-feira e até dia 14 em Lisboa, com quase 40 filmes dos países da CPLP. O evento vai também ao Porto.

Lisboa volta a ser palco e montra de uma variada produção cinematográfica onde a tónica comum é a lusofonia. A partir desta sexta-feira 9 de dezembro e até ao próximo dia 14, a 13ª edição do FESTin, Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, acontece em vários espaços da capital, apresentando filmes de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola.

Este ano, os destaques incluem homenagens ao Centenário de Saramago e ao Bicentenário da Independência do Brasil, tendo o festival a sua programação distribuída pelo Cinema São Jorge, como de costume, mas também pelo Espaço Talante (centro cultural na Ler Devagar, LX Factory) e Museu das Comunicações - incluindo ainda uma passagem pelo Porto.

Marcada para 10 de dezembro às 21h, no Cinema São Jorge em Lisboa, a Sessão de Abertura será conduzida pela atriz Alexandra Lencastre e pela comunicadora Sandra Pimenta e contempla então uma homenagem ao Nobel da Literatura, José Saramago. Será também exibido o documentário de origem brasileira "Através dos Seus Olhos", sobre uma relação à distância de uma brasileira moradora da Ceilândia, filha de um pastor evangélico, e de um iraquiano de origem curda islâmica, que mora num campo de refugiados na Grécia.

A sessão contará com a presença de Sonia Guggisberg, a realizadora do documentário, que também concorre na secção competitiva do festival.

Ainda antes da cerimónia oficial de sábado, já esta sexta-feira, pelas 19h, o Espaço Talante em Lisboa recebe a Sessão de Antestreia FESTin, com várias Curtas da tradicional Mostra de Cinema Brasileiro, que decorre desde o primeiro ano do evento e tem pela primeira vez a curadoria do ator e gestor cultural atualmente a residir em Portugal, Antonio Grassi.

Depois e até ao dia 14, serão exibidos em várias salas quase 40 filmes de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola, com os conteúdos a versar sobre temas prementes como a migração, a violência contra a mulher ou o fenómeno das milícias, mas também a celebração da música e da literatura.

Os prémios serão anunciados no dia 15 nas redes e site do FESTin e na categoria de longa de ficção concorrem "Vermelho Monet" (Brasil, 2022, de Halder Gomes), "Já Nada Sei" (Portugal, 2022, realização Luís Diogo), "Ludvania" (Angola, 2022, João Afonso Pedro), "O Segundo Homem" (Brasil, 2022, Thiago Luciano), "Ursa" (Brasil, 2021, William de Oliveira) e "Sol" (Brasil, 2021, Lô Politi).

Entre os documentários, "Através de Seus Olhos" compete com outras três produções brasileiras e uma portuguesa: "Os Ossos da Saudade" (Brasil, 2021, realização de Marcos Pimentel), "No Canto Rosa" (Portugal, 2022, Claudia Rita Oliveira), "O Voo da Borboleta Amarela - Rubem Braga, o Cronista do Brasil" (Brasil, 2022, Jorge Oliveira) e "Belchior - Apenas um Coração Selvagem" (Brasil, 2022, Natália Dias e Camilo Cavalcanti).

Nas curta-metragens, os portugueses estão em maioria com cinco filmes: "Boca Cava Terra" (2022, realização Luís Campos), "Dessa Água Não Beberei" (2021, Pedro Caldeira e Paulo Graça), "Eddy" (2022, João Brás), "Nada nas Mãos" (2021, Paolo Marinou-Blanco) e "Tchau Tchau" (2021, Cristèle Alves Meira). Angola tem dois representantes: "Elo" (2022, Edgar Claudio) e "Um Sopro no Quintal" (2021, Gretel Marin). O Brasil participa com "Sobre Elas" (2022, Bruna Arcangelo) e São Tomé e Príncipe tem "Cereais" (2022, Filipe Anjos e Henrique Sungo).

Entre os artistas que estarão presentes no festival, destaque para o realizador Halder Gomes, de "Vermelho Monet", e os atores Maria Fernanda Cândido e Chico Diaz, que entram neste filme também a competição.

Extra competição

Este ano, o Conexões FESTIn inclui uma homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, bem como o lançamento de um livro e a exibição de um documentário. No dia 11, o realizador brasileiro Camilo Cavalcante lança no Cinema São Jorge o livro "A História da Eternidade", baseado no guião do seu filme. No dia 13, o Museu das Comunicações recebe uma sessão especial do documentário "Olha pra elas", de Tatiana Sager e Renato Dornelles, que aborda as prisões do Brasil sob a ótica feminina. No dia 14, o FESTin fará a homenagem aos 200 anos da Independência brasileira e apresentará a curta "A Independência é a Nossa Língua", seguida do debate "A herança portuguesa no cotidiano da vida brasileira 200 anos depois da Independência: costumes e gastronomia".

Pela segunda vez, o FESTin vai ainda até o Porto e nesta edição a cidade acolhe uma mostra itinerante de nome Ciclo Amazónia, com três longas. No dia 12, o documentário "Sou Moderno, Sou Índio", do realizador Carlos Eduardo Magalhães, ganhará o grande ecrã da Casa Comum e provocará a discussão sobre a identidade indígena e personagens altamente ligados à tecnologia. No dia seguinte, é a vez de "Eu Nativo", de Ulisses Rocha, que mostra a vida nas tribos Kayapó, Potiguara, Tabajara, Fulni-ô e Pankararu, localizadas no norte e nordeste do Brasil. No dia 14, "Mata", de Ingrid Fadnes e Fabio Nascimento, revela o impacto da monocultura no meio ambiente, em contraste aos modos de vida tradicionais. As sessões são sempre às 18h, na Universidade do Porto.

Finalmente e para os mais novos, há a Mostra FESTinha: pensada para crianças de 5 a 10 anos, inclui cinco filmes em disputa: "Bola da Vez" (Brasil, 2022, realização Elder Patrick dos Santos Queiroz), "Sobre Amizade e Bicicletas" (Brasil, 2022, Julia Vidal), "Amoreiras" (Portugal, 2022, Pedro Augusto Almeida), "Curta Diferenças" (Brasil, 2021, Lisandro Lee Santos) e "Yasmin" (Brasil, 2022, Ludmila Curi). Ao final da sessão, as crianças são o júri; elas elegem com votação em papel o filme de que mais gostaram e o vencedor recebe o Prémio Pessoa de Melhor Filme Infantil. As sessões serão nos dias 12, 13 e 14 na sala Átrio do Museu das Comunicações.

As vendas dos bilhetes para as sessões no Cinema São Jorge acontecem na bilheteira do cinema e no Sapo Ticketline. Nos outros locais de exibição, a entrada é livre, sujeita à lotação. Todas as informações estão online https://festin-festival.com/.