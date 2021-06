Ideiafix em álbum a solo

F. Cleto e Pina Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Aventuras do cão de Obélix chegam a Portugal no início de 2022.

"Idéfix et les irréductibles" é o título do primeiro álbum a solo do pequeno cão de Obélix, acabado de lançar em França.

Trata-se de uma adaptação de episódios da série televisiva que será transmitida a partir de setembro de 2021 na plataforma Okoo, de conteúdos infanto-juvenis, da France Télévision.

Num formato mais pequeno que o habitual (16 x 20 cm), o livro de 72 páginas inclui três histórias escritas por Matthieu Choquet, Yves Coulon e Jérôme Erbin, e desenhadas por Jean Bastide e Philippe Fenech.

A ação decorre em 52. a.C., dois antes das aventuras de Astérix, e tem por cenário a cidade de Lutécia (futura Paris), ocupada pelos romanos. Mas não toda, porque um bando de animais obstinados, liderados por Dogmatix, ainda resiste ao invasor. Entre eles está Ideiafix, acompanhado pelos cães Turbine e Padgachix, a gata Baratine, o mocho Voldenuix e o pardal Asmatix. E, pelas páginas da nova edição, iremos encontrar personagens já conhecidos das aventuras originais.

Ideiafix surgiu pela primeira vez no álbum "A volta à Gália" (1965), quinto da cronologia oficial da série, na sexta vinheta da nona prancha. Nela, Astérix e Obélix entram numa charcutaria para recolherem as especialidades de Lutécia, e à saída são seguidos pelo cão. Na altura tratou-se de uma brincadeira de Uderzo, pois não estava no guião de Goscinny, mas a boa adesão dos leitores levou a que o duo criador fizesse Obélix adotar o ser canino que, desde então, participou em todas as aventuras.

PUB

As Edições ASA, que editam em Portugal os álbuns de Astérix, têm previsto o lançamento de "Idéfix et les irréductibles" no primeiro trimestre de 2022, acompanhando a previsível exibição da série animada no nosso país.