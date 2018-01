Documentário reúne 15 histórias para não esquecer a tragédia dos fogos

CARINA FONSECA Hoje às 00:31, atualizado às 00:52 Facebook

Série documental sobre fogos de outubro arranca no domingo.

O dia 15 de outubro de 2017, marcado pelos incêndios que causaram morte e destruição na zona Centro, "não vai sair da cabeça" de Rodrigo Oliveira e Tiago Cerveira. Oriundos de Arganil e Oliveira do Hospital, respetivamente, testemunharam o horror, conhecem as pessoas lesadas. É para que o resto do país também não esqueça que vão lançar uma web série documental protagonizada por quem viveu a tragédia e viu a morte próxima. Chama-se "15 memórias do fogo".

