Anitta foi rainha na noite do "mexe o bumbum"

Miguel José Pereira Hoje às 08:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A brasileira Anitta cumpriu com as expectativas na primeira noite de Sudoeste e brindou os festivaleiros com um concerto de quase duas horas - foram mais de 20 temas cantados em português, em espanhol e inglês, acompanhadas das ousadas coreografias de rabo empinado ao melhor estilo dos bailes funk cariocas.

O concerto começou a todo o gás, com os temas "Bang" e "Sua Cara" mas a artista do Rio de Janeiro pautou o espetáculo também com momentos mais calmos ao som de "Fica Tudo Bem" ou "Poquito". O ponto alto da noite nebulosa do Sudoeste aconteceu já perto do final, quando Blaya subiu ao palco para cantar "Faz Gostoso" juntamente com Anitta - a música que conquistou Madonna, que convidou a brasileira para, juntas, cantarem uma nova versão do tema.

"Paradinha", "Vai Malandra" e "Show das Poderosas" foram os grande momentos de "mexe o bumbum" entre o público, que viu ainda Anitta deixar um agradecimento especial: "Em todos os concertos da minha 'tournée' europeia estavam sempre portugueses. Agradeço imenso o vosso apoio, a vocês e a todos os brasileiros". O concerto no Sudoeste marca o final da digressão europeia de Anitta, que viaja agora para os EUA para um espetáculo único em Long Beach, na Califórnia, antes de regressar ao Brasil.

Cerca das 21h, quando o nevoeiro começava a abater-se sobre o recinto, Blaya estreava o palco principal do Sudoeste, com um 'show' intenso de música, dança e luz, reafirmando-se como um dos nomes maiores do pop nacional atual. A luso-brasileira apresentou-se em palco a tocar conga, por detrás de uma cortina de jatos de fogo, acompanhada por um grupo de cerca vinte bailarinos e deu início ao espetáculo com os temas "Bla Bla Bla" e "Txuca". Mas foi com "Dilema" e com o êxito "Faz Gostoso" que os festivaleiros ficaram definitivamente arrebatados. Blaya não perdeu ainda a oportunidade de recordar o seu passado com os Buraka Som Sistema, parceria que durou de 2008 até 2016. "A última vez que pisei este palco foi com os Buraka, vamos relembrar?" gritou ao público, antes de interpretar os temas "(We Stay) Up all night" e "Stoopid". A artista, incansável nas coreografias do início ao fim do espetáculo, saiu de palco ovacionada depois da derradeira "Eu Avisei".

A noite fechou com o DJ Steve Aoki, um dos maiores nomes mundiais da música eletrónica, naquela que foi a terceira presença do norte-americano no Sudoeste.