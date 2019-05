As reações à conquista do Prémio Camões por Chico Buarque

Ontem às 23:28 Facebook

A ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, felicitou o músico e escritor Chico Buarque, anunciado hoje como vencedor do Prémio Camões 2019, após reunião do júri, na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro

"Chico Buarque é o vencedor do Prémio Camões 2019. A decisão foi tomada esta tarde pelo júri da 31.ª edição do prémio, no Rio de Janeiro. Esta é a distinção de maior prestígio da Língua Portuguesa. Parabéns!", publicou a ministra na sua página pessoal da rede social Twitter.

Chico Buarque fora já distinguido duas vezes com o prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, pelo romance "Leite Derramado", em 2010, obra com que também venceu o antigo Prémio Portugal Telecom de Literatura, e por "Budapeste", em 2006.

Manuel Alegre felicita vencedor

O escritor Manuel Alegre afirmou que o músico Chico Buarque tem contribuído para a difusão da língua e da cultura portuguesas, considerando-o das pessoas mais conhecidas no mundo artístico da língua portuguesa.

Ele tem qualidade como artista, como compositor, como cantor, mas, sobretudo, como autor com características variadas múltiplas, todas elas ricas e enriquecedoras da língua portuguesa e da difusão da língua portuguesa. É provavelmente uma das pessoas mais conhecidas hoje no mundo artístico de língua portuguesa", disse Manuel Alegre, em declarações à agência Lusa.

O poeta português, vencedor do Prémio Camões 2017, deu os parabéns a Chico Buarque e mostrou-se "muito satisfeito" por o músico brasileiro receber o Prémio Camões 2019, acrescentando que este, "de muitas formas, tem contribuído para a difusão da língua e da cultura portuguesa: como músico, como poeta, como autor teatral e como romancista".

As canções de Chico Buarque fazem literatura - Germano Almeida

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões em 2018, destacou hoje a singularidade das canções de Chico Buarque, que "fazem literatura", e disse que a sua escolha para a edição deste ano não desmerece o galardão.

"Chico Buarque é um músico, mas muito particular. A sua música tem mensagem, tem poesia. Não é um cantor vulgar", disse à agência Lusa, por quem soube da atribuição do Prémio Camões ao músico e escritor brasileiro, hoje conhecida.

Germano Almeida conhece as músicas de Chico Buarque e leu vários dos seus livros.