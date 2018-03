Bilhetes esgotados para MC Kevinho disparam até aos 40 euros na Internet 

Salomé Filipe Hoje às 19:43 Facebook

Os bilhetes para o concerto de MC Kevinho, na noite desta sexta-feira, na Feira de Março, em Aveiro, custavam cinco euros e esgotaram na manhã desta sexta.

Agora, há quem esteja a vender ingressos para o espetáculo, de forma ilegal, na Internet, a preços inflacionados que ascendem aos 40 euros.

A venda online dos bilhetes esgotou na quinta. Mas para esta sexta-feira, dia do espetáculo, a organização disponibilizou as últimas duas mil entradas, que teriam que ser adquiridas presencialmente, na bilheteira da Feira de Março, que abria às 10.30 horas. Às 9 horas, já havia centenas de pessoas na fila e, a meio da manhã, os bilhetes esgotaram.

Muitas pessoas tentaram, ao longo do dia, dirigir-se à feira, para tentar comprar ingressos para o concerto, sem sucesso. Segundo o JN confirmou no local, havia inclusive, a meio da tarde, um grupo de jovens que gritava à porta, pedindo bilhetes.

Na Internet, tanto no Facebook como no OLX, por exemplo, começaram a surgir, ao início da tarde, pessoas a disponibilizar os seus bilhetes para venda. Os preços, no entanto, iam dos 15 aos 40 euros.

A organização ainda não avançou quantas entradas foram vendidas, mas adiantou que o recinto tem uma lotação total de 20 mil pessoas.