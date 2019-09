"Chorar baba e ranho" com as canções de Billie Eilish

Ana Vitória Hoje às 21:22 Facebook

Esgotar num ápice um Altice Arena, em Lisboa, não obstante ter apenas 17 anos e um único disco no mercado, não está ao alcance de qualquer um. Mas a norte-americana Billie Eilish, que a esta hora canta para milhares de fãs na emblemática sala de concertos da capital, conseguiu essa proeza com um concerto que está esgotado há meses.

"Ela tem um talento enorme. Consegue, com as suas letras cantar o que muitos de nós sentem mas não conseguem transmitir". As palavras da jovem bracarense Beatriz Pinto, de 17 anos, sintetizam na perfeição o que levou milhares de fãs a esgotarem o único concerto desta estreia meteórica no nosso país da cantora norte americana.

"Só sei que vou chorar baba e ranho mas que também me vou divertir. As canções têm estilos muito diferentes. Sei que vai ser um concerto muito energético e muito emocional", diz a mesma Beatriz Pinto, ela própria já à beira das lágrimas só de pensar que iria ouvir ao vivo o tema "I Love You", um dos que não faltariam no alinhamento do concerto.

Desde o início da tarde que os fãs de Billie Eilish começaram a concentra-se junto ao Altice Arena. Um formigueiro de adolescentes, na sua maioria, alguns deles acompanhados pelos pais aguardava impaciente a abertura de portas. Os mais persistentes pretendiam garantir um bom lugar no espaço, bem junto ao palco. Daí que, mal as portas se abriram galgassem, a correr, a escadaria de acesso ás diversas entradas da sala. No exterior não havia sequer um cartaz com a indicação de quem é que ali iria cantar. Nem era preciso. O universo impactante que a cantora gera é quanto basta para os fãs.

"Ela é autêntica. Não está com rodeios nem se preocupa com as aparências. Tem uma voz linda e um grande talento. Canta coisas que que transmitem um leque de emoções. Sei que quando ela cantar "I Love You" vai ser esse o momento em que me vou emocionar mais. Identifico-me muito com ela", admitia Maria Inês, de 16 anos.

"Eu não conheço a cantora nem as suas músicas. Mas já percebi que ela é um fenómeno", confessou Catarina Correia que, um tanto atordoada com a multidão, se escudou a um canto, junto aos seguranças que organizavam o acesso ao recinto. "Estou aqui porque fiquei de me encontrar com a minha filha e uma amiga dela para lhes entregar os bilhetes. Não me dava jeito nenhum porque até estou com uma tendinite. Mas o que é que não fazemos pelos filhos, não é?".

Quem o diz é uma mãe mas também poderá ser um pai. José Pedro, de 65 anos, residente em Vila Real, mas a passar férias num parque de campismo em Sesimbra, estava na fila no meio de centenas de adolescentes. "Vim acompanhar a minha filha, mas ela nem sequer está aqui comigo. Já foi à frente para arranjar um lugar melhor na sala. Não estou junto dela porque ela tem sentido de responsabilidade. Dou-lhe liberdade porque confio. Comprei também bilhete porque tenho curiosidade em ver como é o concerto ao vivo. Até porque conheço algumas canções".

Inicialmente marcado para o Coliseu de Lisboa, o primeiro concerto de Billie Eilish em Portugal gerou tanta procura de bilhetes que acabou por ser "transferido" para a Altice Arena. A jovem protagonizou, há três dias, um concerto em Barcelona que foi muito elogiado pela comunicação social local. Na imprensa, o La Vanguardia elogiou o espetáculo sublinhando o facto de a artista, não obstante se apresentar lesionada num joelho, se apresentou em palco com uma "intensidade louvável".

"Eilish não é apenas música", destaca ainda o jornal da Catalunha. "Há mais na essência de uma jovem que constantemente desafia os cânones da indústria e da estética, para através das suas criações mostrar o seu perturbante universo interior, (...) como se [a artista] e o seu público estivessem cansados da falsa felicidade que habitualmente aparece nas redes sociais. Em Sant Jordi (nome da sala de espetáculos), falou-se de vícios, desgosto, obsessão pela busca da liberdade individual, tudo combinado com uma sucessão de pensamentos sombrios".