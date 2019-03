Hoje às 00:03 Facebook

Conan Osiris foi o grande vencedor da 53.ª edição do Festival da Canção, disputada, este sábado à noite, na Portimão Arena.

A música "Telemóveis", composta pelo intérprete, foi a mais votada da noite, confirmando o favoritismo que lhe vinha sendo atribuído. Teve praticamente a unanimidade do júri das sete regiões portuguesas (só o júri do Algarve não deu os onze pontos à música de Conan Osiris). No televoto, também recebeu a pontuação máxima. Somou 24 pontos.

A música "Igual a ti", composta e interpretada por NBC, ficou em segundo lugar, seguido de Matay, que cantou "Perfeito".

Noite de memória e humor

A produção da RTP no Portimão Arena foi recheada de momentos de humor protagonizados pelos apresentadores Vasco Palmeirim e Filomena Cautela com Inês Lopes Gonçalves na Green Room.

A dupla principal entrou em palco a cantar, primeiro ele e depois a dois, numa espécie de "medley" de temas icónicos que venceram o festival, de letra adaptada com piada.

O passado foi ainda lembrado antes do anúncio dos vencedores, com as atuações de Armando Gama, Anabela, Vânia Fernandes e Cláudia Pascoal, respetivamente vencedores de 1983, 1993, 2008 e 2018.

Os oito finalistas também cantaram temas de outros tempos, na Green Room, onde reinou sempre a boa disposição e alegria.

Mais a sério, a noite foi de mensagens fortes para o Mundo. NBC lembrou que "há pessoas na Venezuela que não têm nada para comer" e Pedro da Rosa, dos Madrepaz, frisou que o grupo levou a cara pintada com bandeiras de países que "estão a passar por mudanças ou precisam de mudar".