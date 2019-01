Hoje às 15:15 Facebook

A RTP divulgou na segunda-feira as canções que vão concorrer à próxima edição do Festival da Canção. No canal oficial do YouTube foram publicadas todas as canções. A grande final, que será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, vai realizar-se no dia 2 de março em Portimão.

A primeira semifinal realiza-se no dia 16 de fevereiro.

Calema - A Dois

Música escrita pelos próprio Calema em parceria com Nélson Heleno.

Conan Osiris - "Telemóveis"

Um dos nomes em ascensão na música portuguesa, Conan Osiris escreveu e vai cantar a música "Telemóveis".

D"Alva - "Inércia"

Os D'Alva escolheram a cantora Ana Cláudia para a cantar.

João Campos - "É o Que É"

O tema foi escrito pelos D.A.M.A e será interpretado por João Campos.

Filipe Keil - "Hoje"

Não foi convidado pela RTP e ganhou o lugar nas finais depois de ter vencido um concurso aberto ao público. Vai interpretar a música que compôs.

Ela Limão - "Mais Brilhante Que Mil Sóis"

Escrito por Flak que escolheu Ela Limão para a cantar.

Soraia Tavares - "O Meu Sonho"

Sónia Tavares foi a selecionada por Lura para interpretar a música "O Meu Sonho".

Matay - "Perfeito"

A música que vai ser cantada por Matay resulta de uma colaboração entre Tiago Machado e Boss AC.

A segunda semifinal acontece no dia 23 de fevereiro.

Lara Laquiz - "O Lugar"

O tema interpretado por Lara Laquiz foi composto por André Tentúgal.

Madrepaz - "Mundo a Mudar"

O músico Frankie Chaves selecionou os Madrepaz para cantar o seu tema original.

Mariana Bragada - "Mar Doce"

Mariana também chega a esta fase depois de ter gannho um concurso público. Compôs e vai cantar a músiva "Mar Doce".

Dan Riverman - "Lava"

A música é da autoria de Miguel Guedes, membro dos Blind Zero, que escolheu Dan Riverman para a interpretar.

NBC - "Igual a Ti"

NBC compôs e vai interpretar a música "Igual a Ti".

Mila Dores - "Debaixo do Luar"

É de Rui Maia, músico dos X-Wife, que nasce a música que vai ser interpretada por Mila Dores.

Marlon- O Jantar

A música da autoria de Pedro Pode vai ser cantada por Marlon.

Surma - "Pugna"

Surma, que na verdade é Débora Umbelina, escreveu a música "Pugna" e vai levá-la ao palco do festival.