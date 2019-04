Criolo e Salif Keita no MIMO Festival Amarante 2019

António Orlando Hoje às 02:40 Facebook

O rapper brasileiro Criolo e o músico do Mali Salif Keita são as primeiras confirmações da quarta edição do MIMO Festival Amarante. O festival regressa às margens do rio Tâmega nos dias 26, 27 e 28 de julho.

Segundo a organização do festival, Criolo foi um dos nomes mais pedidos pelo público, através das plataformas digitais, e foi agora confirmada a sua presença com estatuto de cabeça-de-cartaz da quarta edição do MIMO.

O brasileiro leva assim ao palco do festival de Amarante a digressão "Boca de Lobo", onde reflete sobre o momento que o Brasil atravessa procurando transformar o rancor, o ódio e as energias negativas em combustível para ajudar a levar o seu país para um bom caminho.

Em palco, Criolo faz uma espécie de retrospetiva da carreira, onde a crítica social e política se mistura com a abrangência da sua sonoridade. Às músicas novas, "Boca de Lobo" e "Etérea", o músico de São Paulo junta temas de todos os discos. Um concerto híbrido electro-orgânico composto pelos produtores e multi-intrumentistas Bruno Buarque e Dudinha, além dos eternos parceiros Daniel Ganjaman e Dan Dan.

Já Salif Keita vai ao MIMO Festival Amarante com aquele que foi anunciado como o último disco da sua carreira, "An Autre Blanc", e do qual faz parte"Syrie". O concerto está integrado na digressão de despedida do músico do Mali que conta já com 50 anos de carreira. Depois de uma vida atribulada devida à sua diferença, ser albino em África, o músico celebra a sua realidade e convida o mundo a celebrar a diferença com ele.

Considerado a voz de ouro de África, o patriarca e embaixador da música africana dedica "An Autre Blanc" à luta pelos direitos humanos dos albinos no continente africano. Com quase 70 anos, Salif Keita tem uma carreira a solo premiada, integrou vários grupos e colaborou com Joe Zawinul, Steve Hillage, Jean-Philippe Rykiel, Carlos Santana, Cesária Evora, Wayne Shorter, Ibrahim Maalouf e Esperanza Spalding.

A organização do MIMO promete "em breve mais novidades" da programação deste festival multidisciplinar inteiramente gratuito que decorre em locais nobres e históricos da cidade de Amarante.