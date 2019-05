Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP assinalado em 56 países

Hoje às 16:01 Facebook

O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, que se celebra a 5 de maio, vai ser assinalado com iniciativas em 56 países, com destaque para a UNESCO, Cuba, China e Rússia.

O programa do Dia da Língua e Cultura da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre desde meados de abril e se prolonga até finais de maio, foi apresentado, em Lisboa, pelo presidente do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos.

"Temos previstas cerca de 190 iniciativas em 56 países. E os números estão a crescer a cada ano que passa, o que atesta da importância e do reconhecimento, por parte dos países, desta celebração da quinta língua mais falada no mundo", disse Luís Faro Ramos aos jornalistas.

A língua portuguesa é falada por mais de 270 milhões de pessoas

O presidente do Instituto Camões explicou que as iniciativas são "muito diversas", mas terão "enfoque nas áreas do cinema e da literatura", e destacou as celebrações previstas para a sede da UNESCO, em Paris, e para Cuba, China e Rússia, países com os quais Portugal celebra este ano aniversários de relações diplomáticas.

Na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP será marcado a 22 de maio com declamação de textos dos escritores Sophia de Mello Breyner e Germano Almeida, um espetáculo musical com Sterreossauro, Dino Santiago e Chullage e uma mesa-redonda com os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Fary Lopes.

Em Cuba, país com o qual Portugal comemora 100 anos de relações diplomáticas, o Dia da Língua é assinalado esta sexta-feira com teatro e um concerto de poesia e música por António Revez.

Na China, que este ano cumpre 40 anos de relações diplomáticas com Portugal, decorre até 05 de maio, em Xangai, a primeira edição da Mostra do Cinema em Língua Portuguesa, enquanto Macau promove um concurso de vídeo e uma festa do livro.

Na Rússia, país com o qual Portugal comemora 240 anos de relações diplomáticas, realizou-se a 23 de abril a Festa da Língua Portuguesa.

Luís Faro Ramos apontou "o envolvimento cada vez maior" dos restantes países da CPLP nas comemorações deste dia, que se celebra há 10 anos.

"Portugal não é o proprietário da língua portuguesa. A língua portuguesa é falada por mais de 270 milhões de pessoas em todos os continentes e há um envolvimento progressivo dos outros países da CPLP", disse.

Por seu lado, a secretária de Estado da Cooperação, Teresa Ribeiro, também presente na sessão de apresentação, referiu várias medidas de promoção da língua portuguesa, destacando, entre outras, a multiplicação de centros culturais e a aposta na criação de Escolas Portuguesas no estrangeiro, a integração curricular nos sistemas educativos de vários países ou o apoio a programas para promover os setores culturais dos países lusófonos africanos.

"Temos uma constelação rica de medidas que vai acrescentando coerência e valorizando a intervenção pública nos domínios da língua e da cultura. Importará continuar este percurso de conjugação de esforços", disse, assinalando a importância de envolver também a iniciativa privada.

Para Teresa Ribeiro, a língua portuguesa "conhece atualmente uma circunstância particularmente favorável à sua expansão" potenciada evolução demográfica nos países lusófonos [exceto Portugal], nomeadamente em África, pela "revolução tecnológica e a vulgarização dos meios digitais" e pela globalização dos "tropismos da geoeconomia" que tornam "especialmente atrativos" países que falam Português.

Mas, alertou a governante, "não basta confiar na inércia positiva propiciada por um contexto auspicioso".

"É crucial colocá-la [a língua portuguesa] no centro das políticas públicas", acrescentou.

Em Lisboa, o Dia da Língua é assinalado esta sexta-feira ao final da tarde com uma sessão solene organizada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dedicada ao tema "A cultura e a aproximação dos povos da CPLP: realidades, desafios e perspetivas futuras".