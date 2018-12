Disco de ouro era a melhor prenda para David Carreira

Margarida Fonseca Ontem às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 27 anos, David Carreira mostra-se apostado em levar a sua música o mais longe que puder. Membro do clã Carreira (Tony é o pai, Mickael Carreira e Sara os irmãos) diz nunca ter sentido o peso do nome artístico da família, que na verdade tem como apelido Antunes, nem ter procurado que isso lhe facilitasse a vida.

É na família, porém, que David coloca o Natal. E é no Natal que gostaria de ter como prenda o disco de ouro do álbum que lançou há um mês.

O balanço que David faz do ano que agora acaba prende-o totalmente à música. Na vida já foi modelo, ator, futebolista. Agora quer cantar, criar parcerias, fazer projetos com "cantores do Brasil, de Espanha".

"Quero, cada vez mais, ligar-me a outros mercados da música e sair da zona de conforto. Foi isso que comecei em 2018, ano em que aconteceu muita coisa e que influenciou as minhas músicas", relatou ao JN.

Lourenço dos "Morangos"

A cara de David Carreira ficará, no entanto, sempre ligada à série juvenil "Morangos com açúcar", que a TVI vai voltar a produzir. Foi na oitava temporada, tinha 19 anos, e fazia de Lourenço, um rapaz que sonhava com hip hop. Voltava a participar ? "Só se fosse numa pequena parceria, "um piscar de olho"... É algo que não me custaria a fazer e até tinha piada. Fora isso... no elenco principal, não. Estou muito focado na carreira musical. Os "Morangos" foram importantes para mim, há oito ou nove anos. Sinceramente, é coisa que não penso voltar", responde.

O que David faz questão de sublinhar é que gosta do lado do improviso, da criação artística sem preconceitos. "Fazeres aquilo que gostas, a música que gostas foi sempre a minha preocupação. E divertir-me a fazer o que gosto".

Pessoal

Diz que está solteiro

Foi há dias que David Carreira deixou esperanças para fãs apaixonadas: disse estar solteiro, a Herman José, no programa "Cá por casa", não assumindo o tão badalado relacionamento com a atriz Carolina Carvalho, do elenco da novela "Vidas opostas", da SIC.

O ano pode ser feito de viagens pelo Mundo inteiro e muitas "red carpets", à boleia da agenda profissional e da fama, mas é por cá que a "angel" da Victoria"s Secret passa sempre o Natal. Sara Sampaio aterrou no Porto na sexta-feira e, em Leça da Palmeira, cumpre alguns hábitos da quadra, entre eles o reencontro com as melhores amigas, Natacha Padrão Ribeiro e Isabel Aroso, que são quase como irmãs.