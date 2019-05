Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O pavilhão Multiusos de Gondomar encheu, na noite desta sábado, para ver e ouvir Roberto Carlos.

O cantor romântico abriu o concerto com "Emoção", um dos grandes êxitos da sua longa carreira, cantado em conjunto com uma sala cheia , onde era notada a presença de muitos brasileiros, mas também de espanhóis. Há muito esgotado, o concerto do rei dos cantores românticos repete este domingo, mas também já não há bilhetes disponíveis.