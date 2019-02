Fadista Miguel Xavier atua ao vivo na redação do JN

Hoje às 14:06 Facebook

O fadista Miguel Xavier tem um álbum recente que marca a sua estreia no mundo do fado português e apresenta-o, esta tarde, ao vivo na redação do Jornal de Notícias. Pode acompanhar em direto o concerto através do Facebook e do Instagram a partir das 15.30 horas.

Neste trabalho inaugural, Miguel Xavier gravou três poemas de Alexandre O'Neil, entre outros autores, e resgatou temas dos repertórios de Camané, Max e Carlos Ramos. De Alexandre O'Neil aproveitou "Soneto Inglês" e "O Tejo Corre no Tejo", musicados por Filipe Teixeira, e ainda, "Um Carnaval", numa composição de Luís Figueiredo.

"O sentimento, a forma como cada fadista canta, com cada uma das suas particularidades" é nas palavras do fadista o que o motivou para o fado, que ouve "desde pequenino" e já se "arrepiava", mesmo "sem compreender certas palavras". O álbum tem na contracapa um rasgado elogio a Camané que é o seu "padrinho" de profissão.

Miguel Xavier tem 23 anos e considera-se um "fadista tradicional". Entre as suas referências fadistas cita Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro, e ainda Alcino de Carvalho, António Mourão, Manuel de Almeida e António Rocha.