Gala Michelin em Portugal é "vitória" para "chefs" portugueses

Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

"Chefs" portugueses de restaurantes com estrelas Michelin são unânimes em afirmar que a apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2019 em Lisboa, pela primeira vez, "é uma vitória" e uma oportunidade para toda a classe profissional.

Para os "chefs" portugueses, a realização da cerimónia de apresentação do Guia Michelin da Península Ibérica pela primeira vez em Portugal, no 10.º aniversário da gala, significa um reconhecimento do país como "destino gastronómico".

José Avillez, Henrique Sá Pessoa, Miguel Laffan, Rui Paula e Rui Silvestre repetem a palavra "vitória" quando questionados pela agência Lusa, num evento em Nova Iorque, sobre qual é a importância desta gala, que decorre no dia 21 de novembro no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Em Portugal há 23 restaurantes distinguidos no guia ibérico da Michelin

Henrique Sá Pessoa, do Alma (uma estrela Michelin, em Lisboa), comentou que "finalmente se faz um grande evento gastronómico em Lisboa", o que representa uma "grande vitória para todos".

Sá Pessoa afirma que o reconhecimento do Guia Michelin afeta positivamente a exposição do restaurante premiado, mas não deve interferir na maneira de trabalho.

Para Rui Silvestre - que conquistou a primeira estrela para o restaurante Bon Bon, no Algarve, mas que atualmente lidera a cozinha do Vistas, também naquela região -, a realização da cerimónia em Portugal era um objetivo há muito procurado e que traz "motivação para todos os 'chefs'".

A cerimónia será "uma montra daquilo que melhor se faz em Portugal para o mundo inteiro, porque todas as atenções vão estar viradas para Lisboa", considera Rui Silvestre.

Miguel Laffan, "chef" do L'And Vineyards (uma estrela, em Montemor-o-Novo), diz que a cerimónia, "acima de tudo, é uma afirmação do turismo e gastronomia portuguesa, principalmente sobre Espanha".

O "chef" Rui Paula, do restaurante Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, classificado como Monumento Nacional e distinguido com uma estrela, considera que a apresentação do Guia Michelin pela primeira vez em Lisboa é "um sinal dos tempos" e um resultado de Portugal estar "na moda", facto que descreve como "um 'boom'".

As razões que Rui Paula encontra para este 'boom' são a qualidade dos serviços e do estilo de vida em Portugal: "boa gastronomia, boa hotelaria, bons serviços, bom tempo, paz".

José Avillez, coordenador da gala em Portugal e detentor de duas estrelas no restaurante Belcanto (Lisboa), acredita que "Portugal está na boca do mundo" e a apresentação no país "é para consolidar Portugal como um destino gastronómico".

Atualmente, existem em Portugal 23 restaurantes distinguidos no guia ibérico da Michelin, dos quais cinco detêm duas estrelas e 18 têm uma estrela.

José Avillez é o único "chef" que conseguiu duas estrelas em Lisboa e diz que a terceira estrela, para qualquer restaurante português, é "muito bem-vinda", uma vez que não há qualquer estabelecimento com a distinção máxima em Portugal.

"Muita coisa que faço da minha vida profissional hoje é muito mais pelo país e menos por mim", acrescenta Avillez. "Se vier uma terceira estrela para Portugal, vai ser muito bem-vinda. Se for para mim, melhor, mas se for para um colega meu, muito bom também", comentou à Lusa.

Nas últimas edições, o evento recebeu cerca de 500 convidados de Portugal e Espanha, entre empresários e chefes de cozinha, além de mais de 100 órgãos de comunicação social dos dois países.

A realização da primeira gala Michelin em Portugal foi anunciada oficialmente a 25 de junho, uma cerimónia para a qual os investimentos públicos ultrapassam 400 mil euros.

A edição 2019 da Gala Michelin da Península Ibérica, que corresponde ao décimo aniversário do evento, vai ser a primeira realizada em Portugal, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no dia 21 de novembro.

Na cerimónia, que conta com cerca de 500 convidados, entre empresários, representantes institucionais e chefes de cozinha, sete "chefs" de restaurantes galardoados da região da Grande Lisboa vão cozinhar o jantar: José Avillez (Belcanto, duas estrelas), Henrique Sá Pessoa (Alma, uma estrela), Alexandre Silva (Loco), Miguel Rocha Vieira (Fortaleza do Guincho), Sergi Arola (LAB By Sergi Arola), João Rodrigues (Feitoria) e Joachim Koerper (Eleven), todos com uma estrela.