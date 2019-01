Kalú pede ajuda para encontrar mochila roubada com material dos Xutos

Hoje às 11:18 Facebook

O baterista da banda portuguesa Xutos & Pontapés, Kalú, deu conta, através das redes sociais, do desaparecimento de uma mochila com "material muito importante", pedindo ajuda para a encontrar.

"Amigos, roubaram-me ontem a minha mochila com todo o trabalho dos Xutos entre outras coisas. A mochila é preta e laranja e tem computador, iPad etc.", escreveu.

Na mesma publicação fez um apelo aos segidores: "Se souberem de alguma coisa digam pois é muito importante como devem calcular".

O roubo do material aconteceu a poucos dias do lançamento do disco "Duro", o primeiro álbum da banda sem a presença de Zé Pedro