Lisboa recebe exposição da saga Harry Potter em novembro

Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Pavilhão de Portugal, em Lisboa, vai transformar-se no universo de magia da série Harry Potter. Intitulada de "Harry Potter: The Exhibition", a exposição internacional da saga chega a Portugal a 16 de novembro e prolonga-se até ao dia 8 de abril.

São 1500 metros quadrados para ficar a conhecer a maior escola de magia do mundo. Quem a visitar vai poder "desfrutar de ambientes dramáticos e fantásticos", inspirados e recriados nos cenários das filmagens de Hogwarts como o Great Hall, a cabana de Hagrid, a sala comum de Gryffindor ou a Floresta Proibida, avançou a Everything is New em comunicado.

Mas há muito mais. Durante o percurso, os fãs vão poder entrar na área "Quidditch", o popular desporto dos feiticeiros, e lançar a "Quaffle", a bola que abre todos os jogos. Vão ainda ser convidados a puxar a "Mandrágora" e conhecer criaturas mágicas como o hipogrifo "Buckbeak" e a aranha "Acromantula".

A exposição, produzida pela GES Eventes em parceria com a Warner Bros, também vai mostrar alguns dos trajes e adereços da saga criada por J. K. Rowling, como os óculos e a varinha de Harry Potter ou as roupas usadas no baile de Natal "Yule".

"Harry Potter: The Exhibition" estreou-se em Chicago, em 2009, e desde esse momento que tem percorrido vários pontos do Mundo como Austrália, Japão, Suécia ou Canadá.

Os bilhetes vão estar à venda a partir deste sábado, 28 de setembro.