Os concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, marcados para 16, 18 e 19 de janeiro de 2020 já esgotaram.

Os bilhetes foram colocados à venda este sábado e, em 30 minutos, foram todos vendidos, segundo apurou o JN.

A Everything is New, promotora dos espetáculos, anunciou entretanto uma data extra, 21 de janeiro, para a qual já há bilhetes à venda.