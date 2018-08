Milhares já "rockam" em Vilar de Mouros

Delfim Machado Hoje às 21:02 Facebook

O Rock está de novo no Alto Minho e os primeiros acordes já se ouviram em Vilar de Mouros, esta quinta-feira à tarde, naquele que é o mais antigo festival do país.

O primeiro concerto coube a Cavaliers of Fun, conjunto que une membros de Londres e Lisboa, e que durante pouco mais de meia hora levaram um pop-rock tropical pincelado a eletrónica à aldeia minhota. O grupo, que venceu o EDP Live Bands em 2015, teve direito a gravar "Astral Division", álbum que marcou a atuação deste energético trio em Vilar de Mouros.

As portas do festival abriram pelas 17.30 horas e, curiosamente, os primeiros festivaleiros a entrar foram oito reformadas naturais de Vilar de Mouros. Foram ali, como todos os anos, com bilhete cedido pela Junta de Freguesia e foram logo embora porque tinham um funeral, mas prometeram voltar à noite: "Vimos menino. Vimos de certeza, não estamos a brincar", assegurou Manuela Barrocas, autointitulada porta-voz do grupo.

Ao lado, Custódia Barreiros, de 89 anos, recordava o ano de 1971, em que ouviu Elton John da varanda de casa: "Há muitos anos que venho, é uma alegria ver tanta gente jovem". Já Ilda Vilarinho tinha outra memória do mesmo ano: "Ninguém contava com tanta gente, faltou comida e as lojas fecharam".

A organização, a cargo da Câmara de Caminha, Junta de Freguesia de Vilar de Mouros e produtora Surprises and Expectations, espera cerca de 30 mil pessoas até sábado à noite. Diogo Marques, da produtora, revela que foi propositada a opção de ter um cartaz revivalista "que permite a presença de várias gerações".