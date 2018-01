Morreu a atriz Teresa "Tareka", mãe de Tozé Martinho

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:03, atualizado às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz portuguesa Maria Teresa Ramalho, conhecida como "Tareka", morreu, esta terça-feira, aos 90 anos. A atriz participou nas novelas da TVI "Dei-te Quase Tudo", "Olhos de Água" e "Todo o Tempo do Mundo", entre outras.

A artista, que era mãe do também ator Tozé Martinho e da escritora dos livros "Uma Aventura" Ana Maria Magalhães, tinha 90 anos e estava internada no Hospital da CUF, em Lisboa.

Conhecida como "Tareka", a intérprete tornou-se conhecida do grande público no final dos anos 70, com a participação num concurso televisivo da RTP ao lado do filho. Participou em várias novelas, algumas escritas por Tozé Martinho, que, além de ator, é também argumentista. Interpretou ainda três personagens nas adaptações televisivas dos livros escritos pela filha.

O funeral da atriz realiza-se quarta-feira em Salvaterra de Magos, em Santarém.