Morreu Emma Chambers, protagonista do filme "Notting Hill"

Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

A atriz britânica Emma Chambers, uma das protagonistas do filme "Notting Hill" morreu, soube-se este sábado, aos 53 anos.

Emma Chambers, que nasceu em 1964 em Doncaster, no condado inglês de Yorkshire, morreu na quarta-feira à noite, de "causas naturais".

"Ema criou uma grande quantidade de personagens e um currículo enorme. Trouxe riso e alegria", afirmou o agente da atriz, John Grant, citado por vários órgãos de comunicação social internacionais.

A atriz ficou conhecida do grande público depois do papel de Honey, a irmã da personagem de Hugh Grant no filme "Notiing Hill". Chambers era também protagonista da série da BBC "A Vigária de Dibley", em que fazia a personagem Alice Tinker.