Morreu o cantor Roberto Leal

O cantor luso-brasileiro Roberto Leal morreu este domingo. Artista nascido em Trás-os-Montes fez carreira no Brasil e em Portugal.

A morte do cantor foi anunciada pelo ex-secretário de estado das Comunidades e da Administração Local, José Cesário, que manifestou o seu pesar via Facebook. "O nosso amigo, grande Português no Brasil e no Mundo, António Joaquim Fernandes, o grande Roberto Leal, acabou de falecer. A tristeza é enorme!", escreveu.

O cantor, de 67 anos, sofria de um cancro, há cerca de dois anos, e em janeiro falou publicamente dos problemas de saúde, com o avanço do tumor a deixá-lo cego de um olho e quase incapaz de andar.

O cantor estava internado na unidade semi-intensiva do hospital Samaritano, em São Paulo, no Brasil, desde a madrugada de quarta-feira.

"Queria dizer que se trata de uma perda profunda para a comunidade portuguesa, para a que vive no Brasil e mais especificamente em São Paulo", disse à Lusa José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, adiantando que Roberto Leal era um símbolo da simbiose entre a música tradicional e popular portuguesas e as várias manifestações culturais existentes no Brasil.

Nascido António Joaquim Fernandes, a 27 de novembro de 1951 (67 anos), em Vale da Porca, no concelho de Macedo de Cavaleiro, emigrou para o Brasil com 11 anos, tendo adotado o nome artístico de Roberto Leal.

Depois de outros trabalhos, em São Paulo, afirmou-se na música como cantor de fados e de músicas românticas e fez da ligação ao cancioneiro português uma fonte de inspiração e a razão do sucesso.

Roberto Leal vendeu mais de 17 milhões de discos e arrecadou mais de 30 discos de ouro e cinco de platina.