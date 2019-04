Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma versão de "Faz gostoso", sucesso de 2018 da cantora portuguesa Blaya, está no alinhamento de "Madam X", o novo disco de Madonna.

"Faz gostoso" foi uma das músicas mais ouvidas em Portugal no ano passado (teve 30 milhões de visualizações no YouTube). No álbum de Madonna, terá a participação da brasileira Anitta, uma das grandes revelações da música brasileira em 2018.

O tema original tem a autoria de Blaya, Mc Zuka, Tyoz, No Maka e Stego. A produção esteve a cargo de No Maka e Stego. Foi composto, produzido e gravado no estúdio da sua produtora e label RedMojo, em Paço D"Arcos, no final de 2017 e editado pela Warner Music Portugal em 2018.