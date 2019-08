Nove mulheres acusam cantor Plácido Domingo de assédio sexual

AC Hoje às 09:40 Facebook

Nove mulheres do mundo da ópera dizem que foram assediadas sexualmente por Plácido Domingo. Encontros ocorreram, segundo as denunciantes, em espaços como a Ópera de Washington, de Los Angeles e outros teatros famosos, nos últimos 30 anos.

Em declarações à agência de notícias Associated Press (AP), as mulheres acusam Plácido Domingo de as pressionar a ter relações sexuais a troco de trabalho. Dizem, ainda, que algumas foram castigadas profissionalmente por recusarem os avanços do cantor, um dos nome mais célebres e poderosos do mundo da ópera.

"As acusações desta pessoas não identificadas, que datam de até há 30 anos, são profundamente preocupantes e, como se vê, inexatas", reagiu Plácido Domingo, atualmente com 78 anos, numa declaração à AP.

"Ainda assim, é doloroso ouvir que posso ter molestado alguém ou tê-lo feito sentir-se incomodado, não importa há quanto tempo foi ou se o fiz com a melhor das intenções", acrescenta Domingo, que é considerado um dos maiores cantores de ópera de todos os tempos e um prolífico diretor da Ópera de Los Angeles, nos EUA.

"Achava que todas as minhas interações e relações eram consensuais e desejadas. As pessoas que me conhecem ou trabalharam comigo sabem que não sou alguém que intencionalmente magoaria, ofenderia ou envergonharia alguém", acrescentou Domingo, que em longos anos de carreira interpretou mais de 150 personagens e contabiliza mais de quatro mil atuações.