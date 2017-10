Novo álbum de Astérix chega hoje às livrarias

F. Cleto e Pina Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

"Astérix e a Transitálica" leva os gauleses numa corrida em que também participam lusitanos

Chega hoje às livrarias portuguesas o 37.º álbum das aventuras de Astérix, Obélix e dos restantes gauleses. As Edições ASA disponibilizam versões em português e mirandês, em simultâneo com a edição original francófona e outras edições que, no seu conjunto, totalizam 5 milhões de exemplares, em 16 línguas, em 25 países.

Após "Astérix entre os Pictos" (2013) e "O papiro de César" (2015), este é o terceiro livro assinado por Jean-Yves Ferri (argumento) e Didier Conrad (desenho), sempre sob a supervisão benevolente de Albert Uderzo.

Cumprindo a regra de alternar uma aventura caseira com uma viagem, desta vez Astérix e Obélix rumam à Península Itálica, de que até agora apenas conheciam Roma, que visitaram em "Astérix Gladiador" (1964) e "Os Louros de César" (1972). O pretexto é a participação numa corrida de quadrigas, organizada por Júlio César para provar a excelência das vias romanas - cujo estado, então como hoje, deixa muito a desejar, apesar de conduzirem sempre a Roma. A abertura aos povos do Mundo Conhecido, vai congregar, para além dos gauleses, godos, persas, bretões e outros, entre os quais uma dupla lusitana, com aparições recorrentes e um inesperado protagonismo final.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O principal adversário dos gauleses será Coronavirus, o auriga romano, cuja identidade é protegida por uma máscara dourada, segredo que, durante a narrativa, será duplamente desvendado, de forma surpreendente.

Ferri e Conrad revelam neste álbum maior à-vontade, notando-se que começam a moldar, progressivamente, os gauleses à sua forma de narrar e às ideias que pretendem introduzir. Prova disso, é o maior protagonismo dado a Obélix, que conduz a quadriga gaulesa, sendo Astérix apenas o seu co-piloto.

A corrida servirá igualmente para mostrar algumas maravilhas naturais e arquitectónicas, deixar um cheirinho da gastronomia local e permitir aos dois heróis cruzar-se com personalidades italianas bem conhecidas do desporto, da arte e da política.